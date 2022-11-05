Джейхун Байрамов прокомментировал заявления иранских официальных лиц в адрес Азербайджана

"Внешняя политика Азербайджана заключается в поддержании хороших отношений с соседними странами. Мы предпринимаем последовательные шаги в этом направлении. Между Ираном и Азербайджаном реализован ряд проектов".

"Внешняя политика Азербайджана заключается в поддержании хороших отношений с соседними странами. Мы предпринимаем последовательные шаги в этом направлении. Между Ираном и Азербайджаном реализован ряд проектов".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"Нас беспокоят распространенные в иранских СМИ высказывания против Азербайджана. Мой иранский коллега чутко относится к этим вопросам и предпринимает шаги для устранения негативных явлений в наших отношениях. У нас с ними имеются прямые контакты", - сказал министр.