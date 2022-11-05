О нас

Джейхун Байрамов прокомментировал заявления иранских официальных лиц в адрес Азербайджана

Джейхун Байрамов прокомментировал заявления иранских официальных лиц в адрес Азербайджана "Внешняя политика Азербайджана заключается в поддержании хороших отношений с соседними странами. Мы предпринимаем последовательные шаги в этом направлении. Между Ираном и Азербайджаном реализован ряд проектов".
Внешняя политика
5 ноября 2022 г. 11:45
Джейхун Байрамов прокомментировал заявления иранских официальных лиц в адрес Азербайджана

"Внешняя политика Азербайджана заключается в поддержании хороших отношений с соседними странами. Мы предпринимаем последовательные шаги в этом направлении. Между Ираном и Азербайджаном реализован ряд проектов".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"Нас беспокоят распространенные в иранских СМИ высказывания против Азербайджана. Мой иранский коллега чутко относится к этим вопросам и предпринимает шаги для устранения негативных явлений в наших отношениях. У нас с ними имеются прямые контакты", - сказал министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov comments on Iranian officials' statements against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İran rəsmilərinin Azərbaycan əleyhinə bəyanatlarına münasibət bildirib

Самое читаемое

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
31 октября 2022 г. 03:12
Милли Меджлис примет заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис примет заявление в связи с Днем Победы
1 ноября 2022 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi