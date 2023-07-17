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Джейхун Байрамов прокомментировал заявление МИД России

Джейхун Байрамов прокомментировал заявление МИД России Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации от 15 июля 2023 года.
Внешняя политика
17 июля 2023 г. 23:32
Джейхун Байрамов прокомментировал заявление МИД России

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации от 15 июля 2023 года.

Как сообщает Report, азербайджанский дипломат в ходе встречи с новоназначенным послом Российской Федерации в Азербайджане Михаилом Евдокимовым подчеркнул важность развития отношений между Азербайджаном и Россией в рамках двусторонних и многосторонних соглашений, в условиях добрососедства, дружбы и взаимопонимания.

Далее состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, азербайджано-армянскому мирному процессу, а также вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.

Было доведено до внимания, что две страны построили свои отношения на основе приверженности принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности, в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Было заявлено, что определение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана со ссылкой на позицию армянской стороны не соответствует указанным рамкам.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Rusiya XİN-in bəyanatına münasibət bildirib

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