О нас

Джейхун Байрамов прокомментировал запланированный визит Лаврова в Азербайджан

Джейхун Байрамов прокомментировал запланированный визит Лаврова в Азербайджан В начале следующей недели запланирован визит в Азербайджан министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Российско-азербайджанская повестка дня обширна, всегда есть накопившиеся вопросы, которые необходимо периодически обсуждать.
Внешняя политика
26 февраля 2023 г. 12:25
Джейхун Байрамов прокомментировал запланированный визит Лаврова в Азербайджан

В начале следующей недели запланирован визит в Азербайджан министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Российско-азербайджанская повестка дня обширна, всегда есть накопившиеся вопросы, которые необходимо периодически обсуждать.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

По его словам, на встрече с российским коллегой будут обсуждаться как двусторонние отношения, так и региональные вопросы: "Я думаю, что эта встреча будет хорошей возможностью. Помимо наших двусторонних отношений, предметом обсуждения станут региональные вопросы”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Lavrovun Azərbaycana planlaşdırılan səfəri barədə açıqlama verib

Другие новости из категории

Бинали Йылдырым опубликовал пост в связи с Ходжалинским геноцидом
Бинали Йылдырым опубликовал пост в связи с Ходжалинским геноцидом
26 февраля 2023 г. 12:53
Министр: Выдвинутые против Азербайджана в Международном суде иски не привели к желаемому Арменией результату
Министр: Выдвинутые против Азербайджана в Международном суде иски не привели к желаемому Арменией результату
26 февраля 2023 г. 12:46
Джейхун Байрамов: В переговорах с Арменией мы перешли к онлайн-дипломатии
Джейхун Байрамов: В переговорах с Арменией мы перешли к онлайн-дипломатии
26 февраля 2023 г. 12:37
Глава МИД: Все наши граждане, обратившиеся в консульство и посольство после землетрясения в Турции, эвакуированы
Глава МИД: Все наши граждане, обратившиеся в консульство и посольство после землетрясения в Турции, эвакуированы
26 февраля 2023 г. 12:28
Глава МИД: На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда более 3 тысяч транспортных средств 
Глава МИД: На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда более 3 тысяч транспортных средств 
26 февраля 2023 г. 12:20
Министр: Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается
Министр: Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается
26 февраля 2023 г. 12:15
Посольство США выразило соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии
Посольство США выразило соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии
26 февраля 2023 г. 11:42
Посол почтил память Ходжалинской трагедии стихотворением турецкого поэта
Посол почтил память Ходжалинской трагедии стихотворением турецкого поэта
26 февраля 2023 г. 11:29
МИД Турции: Мы до сих пор чувствуем боль наших азербайджанских братьев, погибших в Ходжалы
МИД Турции: Мы до сих пор чувствуем боль наших азербайджанских братьев, погибших в Ходжалы
26 февраля 2023 г. 11:01
Посол Великобритании почтил память жертв Ходжалинской трагедии
Посол Великобритании почтил память жертв Ходжалинской трагедии
26 февраля 2023 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi