Джейхун Байрамов прокомментировал запланированный визит Лаврова в Азербайджан

В начале следующей недели запланирован визит в Азербайджан министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Российско-азербайджанская повестка дня обширна, всегда есть накопившиеся вопросы, которые необходимо периодически обсуждать.

В начале следующей недели запланирован визит в Азербайджан министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Российско-азербайджанская повестка дня обширна, всегда есть накопившиеся вопросы, которые необходимо периодически обсуждать.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

По его словам, на встрече с российским коллегой будут обсуждаться как двусторонние отношения, так и региональные вопросы: "Я думаю, что эта встреча будет хорошей возможностью. Помимо наших двусторонних отношений, предметом обсуждения станут региональные вопросы”.