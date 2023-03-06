Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о результатах саммита ДН в Баку

6 марта в рамках рабочего визита в Катар министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником госсекретаря США по вопросам международных организаций Мишель Сисон.

6 марта в рамках рабочего визита в Катар министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником госсекретаря США по вопросам международных организаций Мишель Сисон.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в регионе, двустороннему сотрудничеству, а также вопросам сотрудничества в рамках многосторонних платформ.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан играет активную роль в ряде международных организаций, в настоящее время председательствует в Движении неприсоединения, Организации экономического сотрудничества и выступает с широкомасштабными инициативами. Он проинформировал помощника госсекретаря о результатах саммита Движения неприсоединения, состоявшегося 2 марта в Баку.

Министр рассказал о текущей постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также о существующей минной угрозе. Было отмечено, что, несмотря на миротворческие усилия Азербайджана, Армения продолжает совершать провокации.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.