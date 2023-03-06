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Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о результатах саммита ДН в Баку

Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о результатах саммита ДН в Баку 6 марта в рамках рабочего визита в Катар министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником госсекретаря США по вопросам международных организаций Мишель Сисон.
Внешняя политика
6 марта 2023 г. 16:33
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о результатах саммита ДН в Баку

6 марта в рамках рабочего визита в Катар министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником госсекретаря США по вопросам международных организаций Мишель Сисон.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в регионе, двустороннему сотрудничеству, а также вопросам сотрудничества в рамках многосторонних платформ.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан играет активную роль в ряде международных организаций, в настоящее время председательствует в Движении неприсоединения, Организации экономического сотрудничества и выступает с широкомасштабными инициативами. Он проинформировал помощника госсекретаря о результатах саммита Движения неприсоединения, состоявшегося 2 марта в Баку.

Министр рассказал о текущей постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также о существующей минной угрозе. Было отмечено, что, несмотря на миротворческие усилия Азербайджана, Армения продолжает совершать провокации.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM informs US official on results of NAM Summit held in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov ABŞ dövlət katibinin müavininə Qoşulmama Hərəkatının Bakıdakı Zirvə Görüşünün nəticələri barədə məlumat verib

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