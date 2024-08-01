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Джейхун Байрамов проинформировал турецкую делегацию о нормализации азербайджано-армянских отношений

Джейхун Байрамов проинформировал турецкую делегацию о нормализации азербайджано-армянских отношений Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящуюся с визитом в стране делегацию во главе с руководителем Управления Восточной Европы и Южного Кавказа Министерства иностранных дел Турции Мехметом Самсаром.
Внешняя политика
1 августа 2024 г. 18:43
Джейхун Байрамов проинформировал турецкую делегацию о нормализации азербайджано-армянских отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящуюся с визитом в стране делегацию во главе с руководителем Управления Восточной Европы и Южного Кавказа Министерства иностранных дел Турции Мехметом Самсаром.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, сотрудничество в рамках многосторонних форматов, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Была отмечена необходимость интенсификации сотрудничества между двумя странами в рамках международных и региональных организаций, в частности Организации тюркских государств, а также в рамках различных трехсторонних и многосторонних форматов.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал гостей о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоFM Bayramov informs Turkish delegation about Azerbaijan-Armenia normalization
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Türkiyə XİN rəsmisini Ermənistanla normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb

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