Джейхун Байрамов проинформировал турецкую делегацию о нормализации азербайджано-армянских отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящуюся с визитом в стране делегацию во главе с руководителем Управления Восточной Европы и Южного Кавказа Министерства иностранных дел Турции Мехметом Самсаром.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В ходе встречи обсуждались вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, сотрудничество в рамках многосторонних форматов, а также вопросы региональной и международной безопасности.
Была отмечена необходимость интенсификации сотрудничества между двумя странами в рамках международных и региональных организаций, в частности Организации тюркских государств, а также в рамках различных трехсторонних и многосторонних форматов.
Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал гостей о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.