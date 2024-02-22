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Джейхун Байрамов проинформировал Тойво Клаара о провокации Армении на условной границе

Джейхун Байрамов проинформировал Тойво Клаара о провокации Армении на условной границе Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 17:39
Джейхун Байрамов проинформировал Тойво Клаара о провокации Армении на условной границе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как сообщили Report в МИД, стороны обсудили текущее состояние отношений между Азербайджаном и ЕС, перспективы процесса нормализации между Баку и Ереваном и проекта мирного соглашения.

Байрамов подчеркнул, что целью недавней провокации Армении на условной границе двух стран, в результате которой получил ранение азербайджанский военнослужащий, было нанести удар по мирному процессу.

На встрече было отмечено, что Азербайджан представил армянской стороне очередные комментарии относительно проекта мирного соглашения, и Баку заинтересован в начале переговорного процесса.

Стороны также обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоArmenian provocation aims at dealing blow to peace process, Jeyhun Bayramov tells Toivo Klaar
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Ermənistan təxribatının sülh prosesinə zərbə vurmaq məqsədi daşıdığı barədə Toivo Klaarı məlumatlandırıb

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