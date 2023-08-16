Джейхун Байрамов проинформировал Тойво Клаара о нарастающих провокациях Армении в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, переговорах, проводимых при посредничестве международных партнеров, включая Европейский Союз, а также о текущей региональной ситуации.

Дж.Байрамов подчеркнул, что растущие в последнее время военно-политические провокации Армении в регионе, ложные и необоснованные заявления о "блокаде" и «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе не служат миру и стабильности.

Стороны также обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.