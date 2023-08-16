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Джейхун Байрамов проинформировал Тойво Клаара о нарастающих провокациях Армении в регионе

Джейхун Байрамов проинформировал Тойво Клаара о нарастающих провокациях Армении в регионе Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
Внешняя политика
16 августа 2023 г. 23:55
Джейхун Байрамов проинформировал Тойво Клаара о нарастающих провокациях Армении в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, переговорах, проводимых при посредничестве международных партнеров, включая Европейский Союз, а также о текущей региональной ситуации.

Дж.Байрамов подчеркнул, что растущие в последнее время военно-политические провокации Армении в регионе, ложные и необоснованные заявления о "блокаде" и «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе не служат миру и стабильности.

Стороны также обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Ermənistanın bölgədə artan hərbi-siyasi təxribatları barədə Toivo Klaarı məlumatlandırıb

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