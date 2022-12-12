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Джейхун Байрамов проинформировал своего мальтийского коллегу о провокациях Армении

Джейхун Байрамов проинформировал своего мальтийского коллегу о провокациях Армении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Бельгию на встрече с министром иностранных дел Мальты Ианом Боргом проинформировал своего коллегу о провокациях Армении в постконфликтный период, в том числе о минной угрозе.
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 19:46
Джейхун Байрамов проинформировал своего мальтийского коллегу о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Бельгию на встрече с министром иностранных дел Мальты Ианом Боргом проинформировал своего коллегу о провокациях Армении в постконфликтный период, в том числе о минной угрозе.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонней и многосторонней повестке дня сотрудничества между двумя странами, в том числе по региональной и международной ситуации.

Дж.Байрамов с удовлетворением отметил развитие двусторонних отношений. Министр также подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для продвижения мирной повестки дня в регионе.

И.Борг отметил, что наряду с двусторонними отношениями между Азербайджаном и Мальтой существует эффективная повестка дня сотрудничества в рамках ООН и других многосторонних платформ. Министр подчеркнул значительный вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov maltalı həmkarını Ermənistanın təxribatları barədə məlumatlandırıb

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