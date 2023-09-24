Джейхун Байрамов проинформировал своего иранского коллегу о разоружении армянских подразделений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимавший участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ООН), встретился со своим иранским коллегой Хусейном Амиром-Абдуллахияном.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амиром Абдуллахианом.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также по последней ситуации в регионе.

С удовлетворением была отмечена растущая динамика сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, подчеркнута важность встреч на высоком уровне и межструктурных контактов, осуществленных в последнее время по ряду других областей.

Стороны обменялись мнениями о двусторонних и последних региональных событиях. На встрече было уделено внимание процессу реинтеграции лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана и процессу разоружения Азербайджаном незаконных армянских формирований.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес на региональном и международном уровнях.

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимавший участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ООН), встретился со своим иранским коллегой Хусейном Амиром-Абдуллахияном.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о двусторонних и последних региональных событиях. На встрече было уделено внимание процессу реинтеграции лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана и процессу разоружения Азербайджаном незаконных армянских формирований.