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Джейхун Байрамов проинформировал спецпредставителя ЕС о провокациях Армении

Джейхун Байрамов проинформировал спецпредставителя ЕС о провокациях Армении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Баку специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Внешняя политика
26 ноября 2022 г. 14:12
Джейхун Байрамов проинформировал спецпредставителя ЕС о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Баку специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены усилия по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и возможные последующие шаги.

Дж.Байрамов проинформировал Тойво Клаара об элементах мирного договора, подготовленного на основе пяти базовых принципов, представленных Азербайджаном, и об обсуждениях, проведенных в Вашингтоне. Спецпредставителю была дана подробная информация о том, что армянская сторона продолжает военную деятельность против Азербайджана, грубо нарушая положения подписанного между лидерами трехстороннего заявления, о минной угрозе и факте обнаружения несколькими днями ранее новых мин армянского производства 2021 года.

Специальный представитель Тойво Клаар заявил о намерении Европейского союза продолжать усилия по установлению мира и стабильности в регионе, открытию коммуникаций. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по отношениям между Азербайджаном и Европейским Союзом.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with EU Special Representative for South Caucasus 
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Aİ-nin xüsusi nümayəndəsini Ermənistanın təxribatları barədə məlumatlandırıb

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