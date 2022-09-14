Джейхун Байрамов проинформировал спецпредставителя ЕС о провокациях Армении

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова со спецпредставителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи стороны обсудили необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности.
Джейхун Байрамов довел до сведения противоположной стороны провокации, совершенные в последние дни Арменией в приграничных регионах, в результате чего погибли наши военнослужащие. Было подчеркнуто, что в рамках ответных мер Вооруженные силы Азербайджана нацелены только на военные объекты.
Отметив, что эти провокации армянской стороны являются грубым нарушением трехсторонних заявлений и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и наносят ущерб посредническим усилиям, Дж.Байрамов подчеркнул, что, вопреки обязательствам, взятым на себя армянской стороной, армянские вооруженные формирования не были полностью выведены с территории Азербайджана, что является недопустимым.
Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар отметил о необходимость прекращения столкновений и стабилизации ситуации. Он подчеркнул о необходимости возобновления переговоров между сторонами и готовности ЕС создать условия для двусторонних встреч.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим региональным вопросам.