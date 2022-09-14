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Джейхун Байрамов проинформировал спецпредставителя ЕС о провокациях Армении

Джейхун Байрамов проинформировал спецпредставителя ЕС о провокациях Армении Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова со спецпредставителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 18:43
Джейхун Байрамов проинформировал спецпредставителя ЕС о провокациях Армении

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова со спецпредставителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи стороны обсудили необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности.

Джейхун Байрамов довел до сведения противоположной стороны провокации, совершенные в последние дни Арменией в приграничных регионах, в результате чего погибли наши военнослужащие. Было подчеркнуто, что в рамках ответных мер Вооруженные силы Азербайджана нацелены только на военные объекты.

Отметив, что эти провокации армянской стороны являются грубым нарушением трехсторонних заявлений и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и наносят ущерб посредническим усилиям, Дж.Байрамов подчеркнул, что, вопреки обязательствам, взятым на себя армянской стороной, армянские вооруженные формирования не были полностью выведены с территории Азербайджана, что является недопустимым.

Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар отметил о необходимость прекращения столкновений и стабилизации ситуации. Он подчеркнул о необходимости возобновления переговоров между сторонами и готовности ЕС создать условия для двусторонних встреч.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим региональным вопросам.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov informs EU special representative about Armenia's provocations
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Aİ-nin xüsusi nümayəndəsini Ermənistanın təxribatları barədə məlumatlandırıb

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