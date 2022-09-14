Джейхун Байрамов проинформировал спецпредставителя ЕС о провокациях Армении

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова со спецпредставителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова со спецпредставителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи стороны обсудили необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности.

Джейхун Байрамов довел до сведения противоположной стороны провокации, совершенные в последние дни Арменией в приграничных регионах, в результате чего погибли наши военнослужащие. Было подчеркнуто, что в рамках ответных мер Вооруженные силы Азербайджана нацелены только на военные объекты.

Отметив, что эти провокации армянской стороны являются грубым нарушением трехсторонних заявлений и договоренностей между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и наносят ущерб посредническим усилиям, Дж.Байрамов подчеркнул, что, вопреки обязательствам, взятым на себя армянской стороной, армянские вооруженные формирования не были полностью выведены с территории Азербайджана, что является недопустимым.

Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар отметил о необходимость прекращения столкновений и стабилизации ситуации. Он подчеркнул о необходимости возобновления переговоров между сторонами и готовности ЕС создать условия для двусторонних встреч.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим региональным вопросам.