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Джейхун Байрамов проинформировал специального представителя ЕС о текущей ситуации по мирному соглашению

Джейхун Байрамов проинформировал специального представителя ЕС о текущей ситуации по мирному соглашению 9 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром и проинформировал гостя о текущей ситуации по мирному договору.
Внешняя политика
9 июня 2023 г. 17:16
Джейхун Байрамов проинформировал специального представителя ЕС о текущей ситуации по мирному соглашению

9 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром и проинформировал гостя о текущей ситуации по мирному договору.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, текущем состоянии переговоров, проводимых при посредничестве международных партнеров, включая Европейский Союз, по вопросам региональной безопасности.

Дж.Байрамов еще раз довел до сведения специального представителя Европейского Союза текущую ситуацию по мирному договору, также позицию азербайджанской стороны по вопросу делимитации.

Клаар выразил поддержку процессу нормализации азербайджано-армянских отношений со стороны ЕС и выразил надежду на продолжение контактов между политическими руководителями обеих стран в будущем в этом направлении.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM informs EU special representative about current situation of peace agreement
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Aİ-nin xüsusi nümayəndəsini sülh sazişi üzrə cari vəziyyətlə bağlı məlumatlandırıb

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