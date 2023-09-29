О нас

Джейхун Байрамов проинформировал советника Путина о переговорах по реинтеграции армян

Джейхун Байрамов проинформировал советника Путина о переговорах по реинтеграции армян Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником президента Российской Федерации, специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 18:23
Джейхун Байрамов проинформировал советника Путина о переговорах по реинтеграции армян

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником президента Российской Федерации, специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались текущее сотрудничество между Азербайджаном и Россией, в том числе перспективы возможного партнерства в области охраны окружающей среды, вопросы, вытекающие из 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), текущая ситуация в регионе после антитеррористических мер Азербайджана, а также вопросы гуманитарной помощи.

Министр еще раз подчеркнул приверженность Азербайджана диалогу по реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Putinin müşavirini ermənilərin reinteqrasiyası üzrə aparılan danışıqlar barədə məlumatlandırıb

Другие новости из категории

Посол: Мы имеем право жить на своих исторических землях, в том числе в Зангезуре
Посол: Мы имеем право жить на своих исторических землях, в том числе в Зангезуре
29 сентября 2023 г. 18:12
МИД: Миссия ООН по инициативе Азербайджана посетит Карабах в ближайшие дни
МИД: Миссия ООН по инициативе Азербайджана посетит Карабах в ближайшие дни
29 сентября 2023 г. 17:55
Сахиба Гафарова: Началась реинтеграция армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество
ФотоСахиба Гафарова: Началась реинтеграция армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество
29 сентября 2023 г. 17:34
Эрдоган: Азербайджанцы спустя 30 лет вернулись в Карабах, на свои родные земли
Эрдоган: Азербайджанцы спустя 30 лет вернулись в Карабах, на свои родные земли
29 сентября 2023 г. 16:08
Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой
Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой
29 сентября 2023 г. 15:16
Хикмет Гаджиев: Азербайджан выступает за более широкие рамки региональной безопасности
Хикмет Гаджиев: Азербайджан выступает за более широкие рамки региональной безопасности
29 сентября 2023 г. 15:13
Ильхам Алиев: Армения не выполняла резолюции Совбеза ООН, потому что хотела сохранить статус-кво
Ильхам Алиев: Армения не выполняла резолюции Совбеза ООН, потому что хотела сохранить статус-кво
29 сентября 2023 г. 15:04
Али Асадов встретился в Душанбе с заместителем председателя правительства РФ
Али Асадов встретился в Душанбе с заместителем председателя правительства РФ
29 сентября 2023 г. 14:53
Президент Азербайджана: Результат переговоров, которые велись 28 лет, был нулевым
Президент Азербайджана: Результат переговоров, которые велись 28 лет, был нулевым
29 сентября 2023 г. 14:48
Песков: Вопрос заключения Баку и Ереваном мирного договора остается актуальным
Песков: Вопрос заключения Баку и Ереваном мирного договора остается актуальным
29 сентября 2023 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi