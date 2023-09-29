Джейхун Байрамов проинформировал советника Путина о переговорах по реинтеграции армян

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником президента Российской Федерации, специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником президента Российской Федерации, специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались текущее сотрудничество между Азербайджаном и Россией, в том числе перспективы возможного партнерства в области охраны окружающей среды, вопросы, вытекающие из 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), текущая ситуация в регионе после антитеррористических мер Азербайджана, а также вопросы гуманитарной помощи.

Министр еще раз подчеркнул приверженность Азербайджана диалогу по реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.