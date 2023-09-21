Джейхун Байрамов проинформировал саудовского коллегу о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября 2023 года провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября 2023 года провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам политического, экономического сотрудничества, в сфере энергетической безопасности, по вопросам гуманитарного взаимодействия и ряду других направлений, стоящих на повестке дня двустороннего сотрудничества, подчеркнули важность взаимных визитов на высоком уровне.

Представив информацию о последних процессах в регионе, Дж.Байрамов отметил, что основная угроза миру и безопасности в регионе заключалась в том, что армянская сторона не выводила свои вооруженные силы с азербайджанской территории вопреки взятым после 44-дневной Отечественной войны обязательствам.

Было доведено до сведения, что 19 сентября представители так называемого "режима" в Карабахском экономическом районе Азербайджана предприняли ряд масштабных военных провокаций и террористических атак, и с целью предотвращения этих провокаций, а также обеспечения выполнения положений трехстороннего заявления, вывода остатков вооруженных сил Армении с наших территорий и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе были проведены локальные антитеррористические мероприятия.

Было подчеркнуто, что целью осуществленных мероприятий были незаконные военные формирования и военная инфраструктура, являющиеся основным источником угрозы миру и безопасности в регионе.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.