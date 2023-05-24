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Джейхун Байрамов проинформировал президента ПА ОБСЕ об азербайджанских военнопленных в Армении

Джейхун Байрамов проинформировал президента ПА ОБСЕ об азербайджанских военнопленных в Армении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт о находящихся в армянском плену азербайджанских военнопленных.
Внешняя политика
24 мая 2023 г. 15:29
Джейхун Байрамов проинформировал президента ПА ОБСЕ об азербайджанских военнопленных в Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт о находящихся в армянском плену азербайджанских военнопленных.

Как передает Report со ссылкой на министерство, вопрос обсуждался в ходе двусторонней встречи в Баку.

Дж.Байрамов проинформировал о шагах, предпринятых Азербайджаном для обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе подписания мирного договора, открытия всех коммуникаций и др., несмотря на провокации Армении и ее усилия по замедлению процессов.

Было уделено внимание таким вопросам, как насилие в отношении азербайджанских военнослужащих, взятых в плен в апреле, отказ их возврата, а также от предоставления информации о пропавших без вести.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM informs OSCE official about captured Azerbaijani servicemen 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ATƏT rəsmisi ilə əsir düşmüş azərbaycanlı hərbçilərin durumunu müzakirə edib

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