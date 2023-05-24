Джейхун Байрамов проинформировал президента ПА ОБСЕ об азербайджанских военнопленных в Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт о находящихся в армянском плену азербайджанских военнопленных.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт о находящихся в армянском плену азербайджанских военнопленных.

Как передает Report со ссылкой на министерство, вопрос обсуждался в ходе двусторонней встречи в Баку.

Дж.Байрамов проинформировал о шагах, предпринятых Азербайджаном для обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе подписания мирного договора, открытия всех коммуникаций и др., несмотря на провокации Армении и ее усилия по замедлению процессов.

Было уделено внимание таким вопросам, как насилие в отношении азербайджанских военнослужащих, взятых в плен в апреле, отказ их возврата, а также от предоставления информации о пропавших без вести.