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Джейхун Байрамов проинформировал президента ПА ОБСЕ о провокациях Армении

Джейхун Байрамов проинформировал президента ПА ОБСЕ о провокациях Армении 24 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт, находящуюся с визитом в нашей стране с целью участия в международной конференции в Баку на тему “Роль
Внешняя политика
24 мая 2023 г. 14:53
Джейхун Байрамов проинформировал президента ПА ОБСЕ о провокациях Армении

24 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт, находящуюся с визитом в нашей стране с целью участия в международной конференции в Баку на тему “Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития”.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с Азербайджаном в Парламентской ассамблее ОБСЕ и основные вопросы, стоящие на повестке дня, возможный вклад Парламентской ассамблеи ОБСЕ в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Дж.Байрамов проинформировал о шагах, предпринятых Азербайджаном для обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе подписании мирного договора, открытии всех коммуникаций и других вопросах, несмотря на провокации Армении и усилия по замедлению процессов.

Наряду с этим, было уделено внимание таким вопросам, как насилие в отношении азербайджанских военнослужащих, взятых в плен в апреле, и их невозвращение, а также непредставление информации о пропавших без вести.

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт отметила, что в рамках визита в нашу страну они вместе с делегацией посетили Зангиланский район и ознакомились с проектами реконструкции. Отметив, что Парламентская ассамблея ОБСЕ придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, М.Седерфельт также рассказала о важности обеспечения мира и безопасности в регионе. Она подчеркнула, что Парламентская ассамблея ОБСЕ поощряет мир, стабильность, парламентскую дипломатию, работает над обеспечением мира в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov informs president of OSCE PA about provocations of Armenia
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Ermənistanın təxribatları barədə ATƏT PA-nın prezidentini məlumatlandırıb

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