Джейхун Байрамов проинформировал представителя ООН об экологическом терроре в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяну Молчан об экологическом терроре со стороны Армении.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяну Молчан об экологическом терроре со стороны Армении.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

Байрамов также рассказал о разрушениях и масштабной минной угрозе в регионе, возникших в результате оккупации Арменией суверенных территорий Азербайджана, и усилиях азербайджанской стороны по ликвидации последствий оккупации.

Т.Молчан была проинформирована о проектах, которые планируется реализовать на освобожденных территориях, среди которых создание зоны "чистого нулевого выброса" к 2050 году, создание "зеленой энергетической зоны", переход на возобновляемые источники энергии, создание концепций "умный город" и "умное село", обеспечение устойчивого управления трансграничными водными ресурсами и увеличение числа зеленых насаждений.

Стороны подчеркнули важность совместной поддержки проектов, направленных на реализацию Целей устойчивого развития.