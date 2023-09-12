Джейхун Байрамов проинформировал представителя ООН об экологическом терроре в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяну Молчан об экологическом терроре со стороны Армении.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.
Байрамов также рассказал о разрушениях и масштабной минной угрозе в регионе, возникших в результате оккупации Арменией суверенных территорий Азербайджана, и усилиях азербайджанской стороны по ликвидации последствий оккупации.
Т.Молчан была проинформирована о проектах, которые планируется реализовать на освобожденных территориях, среди которых создание зоны "чистого нулевого выброса" к 2050 году, создание "зеленой энергетической зоны", переход на возобновляемые источники энергии, создание концепций "умный город" и "умное село", обеспечение устойчивого управления трансграничными водными ресурсами и увеличение числа зеленых насаждений.
Стороны подчеркнули важность совместной поддержки проектов, направленных на реализацию Целей устойчивого развития.