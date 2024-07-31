Джейхун Байрамов проинформировал представителя ООН о подготовке к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане Бик Лум.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане Бик Лум.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества с УВКБ ООН, а также текущая ситуация в регионе.

Дж.Байрамов отметил важность совместных проектов с УВКБ ООН, направленных на устранение гуманитарных последствий бывшего армяно-азербайджанского конфликта, улучшение условий жизни азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате агрессии Армении против Азербайджана.

Министр также проинформировал противоположную сторону о подготовительной работе к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и рассмотрел возможности сотрудничества в рамках COP29.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.