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Джейхун Байрамов проинформировал представителя Госдепа США о реинтеграции карабахских армян

Джейхун Байрамов проинформировал представителя Госдепа США о реинтеграции карабахских армян 9 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепа США по кавказским переговорам Луи Боно.
Внешняя политика
9 октября 2023 г. 18:14
Джейхун Байрамов проинформировал представителя Госдепа США о реинтеграции карабахских армян

9 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринимаемых Азербайджаном по реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе.

Дж.Байрамов проинформировал Луи Боно об антитеррористических мероприятиях, начатых в ответ на очередные провокации армянских вооруженных сил, и о причинах их начала, подчеркнув, что клеветническая пропаганда Армении не отражает реалий в регионе.

Он также рассказал о проводимой правительством Азербайджана работе по реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армян, указав, что процесс регистрации местных армянских жителей осуществляется через электронный портал.

В ходе встречи стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM informs US official about work done for reintegration of Karabakh Armenians
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov ABŞ rəsmisini Qarabağ ermənilərinin reinteqrasiyası üçün görülən işlər barədə məlumatlandırıb

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