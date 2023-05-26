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Джейхун Байрамов встретился с представителями американской церкви штата Юта

Джейхун Байрамов встретился с представителями американской церкви штата Юта Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал представителя американской церкви о препятствиях на пути к миру, создаваемых Арменией.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 14:46
Джейхун Байрамов встретился с представителями американской церкви штата Юта

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал представителя американской церкви о препятствиях на пути к миру, создаваемых Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом Байрамов сказал на встрече с находящейся в Азербайджане делегацией, которую возглавляет глава Церкви Иисуса Христа Святых последних дней американского штата Юта Дэвид Беднар.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства напомнил о том, что Армения на протяжении 30 лет держала под оккупацией территории Азербайджана, осуществляла на них этническую чистку. Байрамов рассказал об усилиях Азербайджана по обеспечению мира и стабильности, восстановительных и строительных работах в постконфликтный период. В этом контексте министр обратил внимание на попытки Армении помешать мирному процессу и на сохраняющуюся минную угрозу на освобожденных землях.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov informs US church representative about obstacles created by Armenia to peace
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ABŞ-ın kilsə təmsilçisini Ermənistanın sülhə törətdiyi maneələr barədə məlumatlandırıb

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