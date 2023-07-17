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Джейхун Байрамов проинформировал посла России о перевозке мин из Армении в Азербайджан

Джейхун Байрамов проинформировал посла России о перевозке мин из Армении в Азербайджан Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с новоназначенным послом России в Азербайджане Михаилом Евдокимовым напомнил ему о незаконных действиях, осуществляемых с использованием Лачынской дороги, перевозки военной техники и мин из
Внешняя политика
17 июля 2023 г. 23:07
Джейхун Байрамов проинформировал посла России о перевозке мин из Армении в Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с новоназначенным послом России в Азербайджане Михаилом Евдокимовым напомнил ему о незаконных действиях, осуществляемых с использованием Лачынской дороги, перевозки военной техники и мин из Армении на территорию Азербайджана в течение длительного периода времени вопреки трехстороннему заявлению, стороной которого является и Россия.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Подчеркнуто, что утверждения о том, что функционирование Лачынского погранперехода якобы привело к "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе, искажают реальность.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Rusiya səfirini Ermənistandan Azərbaycana minalar daşınması barədə məlumatlandırıb

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