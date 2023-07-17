Джейхун Байрамов проинформировал посла России о перевозке мин из Армении в Азербайджан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с новоназначенным послом России в Азербайджане Михаилом Евдокимовым напомнил ему о незаконных действиях, осуществляемых с использованием Лачынской дороги, перевозки военной техники и мин из

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с новоназначенным послом России в Азербайджане Михаилом Евдокимовым напомнил ему о незаконных действиях, осуществляемых с использованием Лачынской дороги, перевозки военной техники и мин из Армении на территорию Азербайджана в течение длительного периода времени вопреки трехстороннему заявлению, стороной которого является и Россия.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Подчеркнуто, что утверждения о том, что функционирование Лачынского погранперехода якобы привело к "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе, искажают реальность.