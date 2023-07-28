Джейхун Байрамов проинформировал посла Колумбии о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Республики Колумбия в Азербайджане Луиса Фернандо Куартаса Аялу.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Республики Колумбия в Азербайджане Луиса Фернандо Куартаса Аялу.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что посол Колумбии представил министру Джейхуну Байрамову копию своих верительных грамот. Министр Джейхун Байрамов поздравил Луиса Фернандо Куартаса Аялу с назначением послом в Азербайджан и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи стороны отметили важность двусторонних отношений, внедрение механизма политических консультаций, пользу взаимных визитов и важность расширения межпарламентских связей, подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере образования и туризма.

На встрече Джейхун Байрамов подробно проинформировал посла о почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий, незаконной деятельности на этих землях, политике этнических чисток, мирных усилиях Азербайджана в постконфликтный период, а также о нынешних провокациях Армении.

На встрече стороны обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.