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Джейхун Байрамов проинформировал посла Колумбии о провокациях Армении

Джейхун Байрамов проинформировал посла Колумбии о провокациях Армении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Республики Колумбия в Азербайджане Луиса Фернандо Куартаса Аялу.
Внешняя политика
28 июля 2023 г. 16:26
Джейхун Байрамов проинформировал посла Колумбии о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Республики Колумбия в Азербайджане Луиса Фернандо Куартаса Аялу.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что посол Колумбии представил министру Джейхуну Байрамову копию своих верительных грамот. Министр Джейхун Байрамов поздравил Луиса Фернандо Куартаса Аялу с назначением послом в Азербайджан и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи стороны отметили важность двусторонних отношений, внедрение механизма политических консультаций, пользу взаимных визитов и важность расширения межпарламентских связей, подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере образования и туризма.

На встрече Джейхун Байрамов подробно проинформировал посла о почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий, незаконной деятельности на этих землях, политике этнических чисток, мирных усилиях Азербайджана в постконфликтный период, а также о нынешних провокациях Армении.

На встрече стороны обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov informs Colombian ambassador about Armenian provocations
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Ermənistanın təxribatları barədə Kolumbiya səfirini məlumatlandırıb

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