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Джейхун Байрамов проинформировал норвежского коллегу о минной проблеме

Джейхун Байрамов проинформировал норвежского коллегу о минной проблеме Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках 29-го заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Лодзе встретился с министром иностранных дел Норвегии Анникеном Хюитфельдтом и проинформировал его о минной п
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 20:55
Джейхун Байрамов проинформировал норвежского коллегу о минной проблеме

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках 29-го заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Лодзе встретился с министром иностранных дел Норвегии Анникеном Хюитфельдтом и проинформировал его о минной проблеме Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, а также региональная и международная ситуация.

Министр также проинформировал противоположную сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период, провокациях Армении, невыполнении ею обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov informs his Norwegian colleague about danger of mines created by Armenia
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov norveçli həmkarını Ermənistanın yaratdığı mina təhlükəsi ilə bağlı məlumatlandırıb

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