Джейхун Байрамов проинформировал норвежского коллегу о минной проблеме

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках 29-го заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Лодзе встретился с министром иностранных дел Норвегии Анникеном Хюитфельдтом и проинформировал его о минной п

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках 29-го заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Лодзе встретился с министром иностранных дел Норвегии Анникеном Хюитфельдтом и проинформировал его о минной проблеме Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, а также региональная и международная ситуация.

Министр также проинформировал противоположную сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период, провокациях Армении, невыполнении ею обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.