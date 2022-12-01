Джейхун Байрамов проинформировал норвежского коллегу о минной проблеме

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках 29-го заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Лодзе встретился с министром иностранных дел Норвегии Анникеном Хюитфельдтом и проинформировал его о минной проблеме Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
На встрече были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, а также региональная и международная ситуация.
Министр также проинформировал противоположную сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период, провокациях Армении, невыполнении ею обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.