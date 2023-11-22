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Джейхун Байрамов проинформировал Лео Докерти о повестке нормализации отношений с Арменией

Джейхун Байрамов проинформировал Лео Докерти о повестке нормализации отношений с Арменией Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, госуда
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 16:27
Джейхун Байрамов проинформировал Лео Докерти о повестке нормализации отношений с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственного министра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, а также международной безопасности.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность многогранных отношений Азербайджана с Великобританией, и коснулся возможностей дальнейшего укрепления существующего партнерства между двумя странами в политической, экономической, энергетической, гуманитарной и прочих сферах.

Глава азербайджанской дипломатии отметил важность интенсификации политического диалога с точки зрения определения новых направлений сотрудничества.

Министр также проинформировал коллегу о текущей ситуации и реалиях в регионе, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, минной угрозе, препятствующей этой деятельности. Байрамов рассказал о планах Азербайджана по установлению устойчивого мира в регионе Южного Кавказа и практических шагах, предпринимаемых в этом направлении, а также о повестке нормализации отношений с Арменией.

На встрече состоялся обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov informs Leo Docherty about agenda of normalization with Armenia
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Leo Dokertini Ermənistanla normallaşma gündəliyi barədə məlumatlandırıb

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