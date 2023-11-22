Джейхун Байрамов проинформировал Лео Докерти о повестке нормализации отношений с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, госуда

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственного министра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, а также международной безопасности.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность многогранных отношений Азербайджана с Великобританией, и коснулся возможностей дальнейшего укрепления существующего партнерства между двумя странами в политической, экономической, энергетической, гуманитарной и прочих сферах.

Глава азербайджанской дипломатии отметил важность интенсификации политического диалога с точки зрения определения новых направлений сотрудничества.

Министр также проинформировал коллегу о текущей ситуации и реалиях в регионе, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, минной угрозе, препятствующей этой деятельности. Байрамов рассказал о планах Азербайджана по установлению устойчивого мира в регионе Южного Кавказа и практических шагах, предпринимаемых в этом направлении, а также о повестке нормализации отношений с Арменией.

На встрече состоялся обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.