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Джейхун Байрамов проинформировал израильского коллегу о провокациях Армении

Джейхун Байрамов проинформировал израильского коллегу о провокациях Армении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД Израиля Эли Коэном проинформировал его об инициативах официального Баку по установлению мира, безопасности и сотрудничества в постконфликтный период в регионе.
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 14:09
Джейхун Байрамов проинформировал израильского коллегу о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД Израиля Эли Коэном проинформировал его об инициативах официального Баку по установлению мира, безопасности и сотрудничества в постконфликтный период в регионе.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанский министр сказал, что, несмотря на эти усилия, Армения постоянно совершает провокации и вредит мирному процессу.

Министр также проинформировал о ходе операций по разминированию освобожденных от оккупации территорий, масштабных восстановительных и строительных работах, с удовлетворением отметил участие израильских компаний в этих работах.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM informs his Israeli counterpart about Armenia’s provocations 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov israilli həmkarını Ermənistanın təxribatları barədə məlumatlandırıb

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