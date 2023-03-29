Джейхун Байрамов проинформировал израильского коллегу о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД Израиля Эли Коэном проинформировал его об инициативах официального Баку по установлению мира, безопасности и сотрудничества в постконфликтный период в регионе.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД Израиля Эли Коэном проинформировал его об инициативах официального Баку по установлению мира, безопасности и сотрудничества в постконфликтный период в регионе.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанский министр сказал, что, несмотря на эти усилия, Армения постоянно совершает провокации и вредит мирному процессу.

Министр также проинформировал о ходе операций по разминированию освобожденных от оккупации территорий, масштабных восстановительных и строительных работах, с удовлетворением отметил участие израильских компаний в этих работах.