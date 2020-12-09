Джейхун Байрамов проинформировал итальянских коллег о Отечественной войне

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с госсекретарем МИД и международного сотрудничества Итальянской Республики, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с госсекретарем МИД и международного сотрудничества Итальянской Республики, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой Манлио Ди Стефано.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов, напомнив об историческом государственном визите Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Итальянскую Республику 19-21 февраля, отметил, что в ходе визита была подписана "Совместная декларация об укреплении многопланового стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой".

Также Д.Байрамов проинформировал другую сторону о 44-дневной Отечественной войне, в результате которой были освобождены азербайджанские земли. Министр отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами и важность дальнейшего развития этих отношений.

Стороны обменялись мнениями о партнерстве Азербайджана с Европейским союзом, в том числе, его участии в энергетических и транспортных проектах, особенно в проекте "Южный газовый коридор".

Госсекретарь Манлио Ди Стефано сказал, что для него было более полезно получать информацию о событиях в регионе на месте, поэтому он посетил Азербайджан.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между нашими странами в различных сферах.