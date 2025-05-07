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Джейхун Байрамов проинформировал иракского коллегу о процессе нормализации с Арменией

Джейхун Байрамов проинформировал иракского коллегу о процессе нормализации с Арменией Джейхун Байрамов проинформировал иракского коллегу о процессе нормализации с Арменией
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 15:10
Джейхун Байрамов проинформировал иракского коллегу о процессе нормализации с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего визита в Ирак проинформировал коллегу Фуада Хусейна о процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как передает Report, об этом Байрамов сообщил сегодня на совместной пресс-конференции с Фуадом Хусейном.

"Я проинформировал господина Хусейна о постконфликтной ситуации в регионе после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, в частности об усилиях по возвращению сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли. Мы также обсудили предпринимаемые меры по разминированию территорий, поскольку наличие мин остается серьезным препятствием для возвращения населения", - отметил глава МИД Азербайджана.

Он добавил, что в ходе беседы обсуждался полный спектр вопросов, связанных с нормализацией отношений между Баку и Ереваном.

"Мы подчеркнули важность достигнутого прогресса по части согласования текста мирного договора. Вместе с тем остаются нерешенные вопросы, в частности – наличие территориальных претензий к Азербайджану в Конституции Армении", - заявил Джейхун Байрамов.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Minister briefs his Iraqi counterpart on normalization process with Armenia
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov iraqlı həmkarını Ermənistanla normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb

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