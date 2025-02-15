Джейхун Байрамов проинформировал Хакана Фидана о ходе мирного процесса между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
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В ходе встречи были обсуждены политические, оборонные, экономические, транспортно-коммуникационные аспекты союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, а также вопросы региональной и международной повестки.
Была отмечена важность продолжения совместной деятельности и поддержки в рамках региональных и международных организаций, в том числе Организации тюркских государств (ОТГ), ООН, Организации исламского сотрудничества и других платформ.
Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа и Сирии.
Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал своего коллегу о текущей региональной ситуации и ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.
На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.