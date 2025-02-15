Джейхун Байрамов проинформировал Хакана Фидана о ходе мирного процесса между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены политические, оборонные, экономические, транспортно-коммуникационные аспекты союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, а также вопросы региональной и международной повестки.

Была отмечена важность продолжения совместной деятельности и поддержки в рамках региональных и международных организаций, в том числе Организации тюркских государств (ОТГ), ООН, Организации исламского сотрудничества и других платформ.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа и Сирии.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал своего коллегу о текущей региональной ситуации и ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.