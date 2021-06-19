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Джейхун Байрамов проинформировал главу Гагаузии о ситуации на освобожденных территориях

Джейхун Байрамов проинформировал главу Гагаузии о ситуации на освобожденных территориях В рамках Анатолийского дипломатического форума в Турции, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с главой Гагаузской автономии Республики Молдова Ириной Влах.
Внешняя политика
19 июня 2021 г. 00:46
Джейхун Байрамов проинформировал главу Гагаузии о ситуации на освобожденных территориях

В рамках Анатолийского дипломатического форума в Турции, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с главой Гагаузской автономии Республики Молдова Ириной Влах.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, министр с удовлетворением отметил дружественные отношения между Азербайджаном и Молдовой. Он проинформировал сторону о последней ситуации на территориях, освобожденных в результате 44-дневной войны, о крупномасштабных разрушениях, совершенных Арменией, а также о восстановительном процессе.

Ирина Влах отметила, что Фонд Гейдара Алиева построил новую школу на 650 мест в Гагаузии, подчеркнув, что подобные инициативы сыграли важную роль в расширении дружественных отношений между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Qaqauz rəhbərinə azad edilmiş ərazilər barədə məlumat verib

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