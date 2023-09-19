Джейхун Байрамов проинформировал генсека Совета Европы об антитеррористических мероприятиях Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел в Нью-Йорке встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел в Нью-Йорке встречу с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Как сообщили Report в МИД, на встрече Дж.Байрамов отметил важность сотрудничества Азербайджана и СЕ. Стороны подчеркнули значимость реализации различных программ в приоритетных для обеих сторон направлениях.

Министр подробно проинформировал собеседницу о военно-политических провокациях, осуществляемых Арменией и созданным ею незаконным режимом. Он сообщил, что основной целью проводимых в настоящее время антитеррористических мероприятий является разоружение незаконных армянских вооруженных сил и роспуск марионеточного режима. Гражданское население и инфраструктура не является целями в ходе антитеррористических мероприятий, только незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана.

Отметив, что вся шумиха вокруг Лачынской дороги является не более чем политической манипуляцией, Байрамов добавил, что несмотря на информирование Азербайджаном международных организаций и партнеров о текущей ситуации, имеет место односторонний, предвзятый подход, не отражающий реального положения дел.