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Джейхун Байрамов проинформировал генсека Совета Европы о провокациях Армении

Джейхун Байрамов проинформировал генсека Совета Европы о провокациях Армении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчиннович Бурич в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Внешняя политика
21 сентября 2022 г. 02:21
Джейхун Байрамов проинформировал генсека Совета Европы о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчиннович Бурич в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом Report сообщили в управлении пресс-службы МИД Азербайджанской Республики.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Советом Европы и перспективах его развития, а также о текущей ситуации в нашем регионе.

Министр Джейхун Байрамов сказал, что сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы имеет важное значение, и что работа над Планом действий на 2022-2025 годы, который был разработан исходя из потребностей нашей страны и представляет собой общие рамки сотрудничества, продолжается.

Глава МИД проинформировал о постконфликтной ситуации в регионе и масштабных провокациях Армении. Он представил подробную информацию о шагах, предпринятых Азербайджаном, процессе делимитации, а также работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Avropa Şurasının Baş katibini Ermənistanın təxribatları barədə məlumatlandırıb

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