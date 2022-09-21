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Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОИС о провокациях Армении

Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОИС о провокациях Армении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хиссеином Брахимом Таха.
Внешняя политика
21 сентября 2022 г. 17:46
Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОИС о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хиссеином Брахимом Таха.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что наша страна придает большое значение сотрудничеству с ОИС и тесно сотрудничает с организацией. Было подчеркнуто, что ОИС традиционно поддерживает справедливую позицию, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Была предоставлена подробная информация о последних провокациях ВС Армении на госгранице с Азербайджаном и отмечена значимость заявления ОИС в связи с ситуацией.

Министр отметил о полной решимости Азербайджана продолжать эффективное сотрудничество с ОИС.

Генсек Хиссеин Брахим Таха отметил, что Азербайджан является активным членом ОИС, особо отметил его вклад в укрепление исламской солидарности, межкультурного и межрелигиозного диалога. Он с удовольствием вспомнил о визите в нашу страну в текущем году и проведенных встречах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня сотрудничества в рамках ОИС.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Minister meets with OIC Secretary-General
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İƏT-in Baş katibini Ermənistanın təxribatları ilə bağlı məlumatlandırıb

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