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Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОИС о принятых шагах по мирному урегулированию

Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОИС о принятых шагах по мирному урегулированию Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Таха.
Внешняя политика
18 апреля 2023 г. 22:53
Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОИС о принятых шагах по мирному урегулированию

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Таха.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило управление пресс-службы МИД.

Стороны, передав свои наилучшие пожелания и поздравления с наступающим священным праздником Рамазан, пожелали мира и процветания всему исламскому миру. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о существующих возможностях сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, о текущих вопросах и перспективах взаимодействия.

Министр Джейхун Байрамов, говоря о полезном и плодотворном сотрудничестве нашей страны с организацией, отметил, что это сотрудничество успешно продолжается как на двусторонней основе, так и международных организаций. Ссылаясь на успешную организацию проведенных совместных мероприятий, стороны рассказали о результатах 49-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, состоявшейся в Мавритании в марте текущего года, принятых решениях и дальнейших шагах.

В ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов, говоря о продолжающихся усилиях Азербайджана по устранению последствий бывшего конфликта, в том числе по укреплению мира и безопасности в регионе, рассказал о провокациях Армении, которые на фоне позитивных шагов, предпринятых нашей страной, наоборот, обостряют ситуацию. Было подчеркнуто, что ОИС традиционно поддерживает правовую позицию Азербайджана, основанную на международном праве, территориальную целостность и суверенитет.

Также, проинформировав собеседника о проектах, реализуемых правительством Азербайджана в целях широкомасштабного восстановления и развития освобожденных территорий, министр Джейхун Байрамов пригласил представителей дружественных и братских стран, представленных в организации, принять участие в указанных проектах.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov sülh üzrə atılan addımlar barədə İƏT-in Baş katibini məlumatlandırıb

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