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Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОЭС о провокации Армении

Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОЭС о провокации Армении В корне напряженности в регионе стоит политика агрессии Армении против Азербайджана
Внешняя политика
22 июля 2020 г. 14:09
Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОЭС о провокации Армении

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генсеком Организации экономического развития Хади Сулейманпуром состоялся телефонный разговор. 

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Дж.Байрамов принял искренние поздравления Х.Сулейманпура, поблагодарил за поддержку активного участия Азербайджана в ОЭС. Стороны обменялись мнениями о возможностях развития сотрудничества в сфере торговли, информационных и коммуникационных технологий, транспорта, логистики и других сферах в рамках ОЭС.

Дж.Байрамов проинформировал генсека о военной провокации, совершенной Арменией на международной границе двух государств, новой попытке агрессии, а также о ситуации в регионе. До сведения противоположной стороны было доведено, что в корне напряженности в регионе стоит политика агрессии Армении против Азербайджана и продолжающаяся почти 30 лет военная оккупация Арменией Нагорного Карабаха Азербайджана и прилегающих районов.

Министр, ссылаясь на письмо генсека в связи с последней военной провокацией Армении, выразил признательность Х.Сулейманпуру за выраженные в нем призыв к скорейшему решению конфликта и в данной связи поддержку суверенитета и территориальной целостности  Азербайджана.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov moots Armenian provocations with ECO Secretary General
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İƏT-in Baş katibini Ermənistanın təxribatı barədə məlumatlandırıb
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