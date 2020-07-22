Джейхун Байрамов проинформировал генсека ОЭС о провокации Армении

В корне напряженности в регионе стоит политика агрессии Армении против Азербайджана

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генсеком Организации экономического развития Хади Сулейманпуром состоялся телефонный разговор.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Дж.Байрамов принял искренние поздравления Х.Сулейманпура, поблагодарил за поддержку активного участия Азербайджана в ОЭС. Стороны обменялись мнениями о возможностях развития сотрудничества в сфере торговли, информационных и коммуникационных технологий, транспорта, логистики и других сферах в рамках ОЭС.

Дж.Байрамов проинформировал генсека о военной провокации, совершенной Арменией на международной границе двух государств, новой попытке агрессии, а также о ситуации в регионе. До сведения противоположной стороны было доведено, что в корне напряженности в регионе стоит политика агрессии Армении против Азербайджана и продолжающаяся почти 30 лет военная оккупация Арменией Нагорного Карабаха Азербайджана и прилегающих районов.

Министр, ссылаясь на письмо генсека в связи с последней военной провокацией Армении, выразил признательность Х.Сулейманпуру за выраженные в нем призыв к скорейшему решению конфликта и в данной связи поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.