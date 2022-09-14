Джейхун Байрамов проинформировал французскую коллегу о провокации Армении

13 сентября 2022 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна.

13 сентября 2022 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна.

Как сообщили Report в управлении пресс-службы МИД Азербайджанской Республики, Джейхун Байрамов рассказал своему коллеге, что Армения не выполнила взятые на себя в постконфликтный период обязательства, прибегла к военно-политическим провокациям, вопреки трехсторонним заявлениям и договоренностям.

В результате широкомасштабной военной агрессии погибло большое количество наших военнослужащих. В то же время Джейхун Байрамов обратил внимание на то, что армянские воинские части не были полностью выведены с территории Азербайджана.

Министр Европы и иностранных дел Катерин Колонна подчеркнула, что она глубоко обеспокоена напряженностью в регионе, что важно продолжать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и решать проблемы на политико-дипломатическом уровне.

В ходе телефонного разговора обменялись другими темами, представляющими взаимный интерес.