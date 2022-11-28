Джейхун Байрамов проинформировал ЕС об использовании Арменией Лачынской дороги в военных целях

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал Европейский Союз об использовании Арменией Лачынской дороги в военных целях.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал Европейский Союз об использовании Арменией Лачынской дороги в военных целях.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что 28 ноября Дж.Байрамов встретился с исполнительным директором Европейской службы внешних связей по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Майклом Зибертом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по различным аспектам сотрудничества Азербайджан-ЕС, процессу нормализации отношений Азербайджан-Армения, перспективам сотрудничества по достигнутым с ЕС соглашениям в области энергетической безопасности, связи и транспорта, а также происходящим в регионе процессам.

Дж.Байрамов проинформировал собеседника об усилиях Азербайджана по мирной повестке, попытках Армении помешать этому процессу, грубом нарушении обязательств по Трехсторонним заявлениям, неполном выводе вооруженных сил Армении с наших территорий, случаях неправомерного использования Лачынской дороги в военных целях и существующих минных угрозах.

В ходе встречи стороны обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.