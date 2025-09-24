Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Джейхун Байрамов проинформировал австрийскую коллегу об усилиях по миростроительству в регионе

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

    Министры подчеркнули важность укрепления двусторонних и многосторонних отношений посредством контактов на высоком уровне и регулярных политических консультаций.

    Стороны отметили необходимость расширения сотрудничества в сфере экономики и энергетики, подчеркнули важную роль Совместной комиссии в достижении этих целей.

    Джейхун Байрамов проинформировал свою австрийскую коллегу об усилиях по миростроительству и развитию в регионе в постконфликтный период.

