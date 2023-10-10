Джейхун Байрамов: Программа "Большого возвращения" входит в число главных приоритетов Азербайджана

Программа "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории входит в число главных приоритетов Азербайджанского государства.

Программа "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории входит в число главных приоритетов Азербайджанского государства.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 27-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

Министр напомнил, что в рамках программы часть бывших вынужденных переселенцев уже вернулись в Лачын, Физули, села Агалы, Забух и Талыш.

Дж.Байрамов подчеркнул, что в ближайшие три года планируется обеспечить возвращение на родные земли около 100 тыс. бывших вынужденных переселенцев.

По словам Дж.Байрамова, возвращение населения в Карабахский и Восточно-Зангезурский районы Азербайджана и реализация здесь важных проектов станут импульсом для развития региона.