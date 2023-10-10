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Джейхун Байрамов: Программа "Большого возвращения" входит в число главных приоритетов Азербайджана

Джейхун Байрамов: Программа "Большого возвращения" входит в число главных приоритетов Азербайджана Программа "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории входит в число главных приоритетов Азербайджанского государства.
Внешняя политика
10 октября 2023 г. 14:39
Джейхун Байрамов: Программа Большого возвращения входит в число главных приоритетов Азербайджана

Программа "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории входит в число главных приоритетов Азербайджанского государства.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 27-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

Министр напомнил, что в рамках программы часть бывших вынужденных переселенцев уже вернулись в Лачын, Физули, села Агалы, Забух и Талыш.

Дж.Байрамов подчеркнул, что в ближайшие три года планируется обеспечить возвращение на родные земли около 100 тыс. бывших вынужденных переселенцев.

По словам Дж.Байрамова, возвращение населения в Карабахский и Восточно-Зангезурский районы Азербайджана и реализация здесь важных проектов станут импульсом для развития региона.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM briefs ECO Council of Ministers about return to Karabakh and East Zangazur 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İƏT Nazirlər Şurasını Qarabağ və Şərqi Zəngəzura qayıdışla bağlı məlumatlandırıb

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