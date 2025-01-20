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Джейхун Байрамов: Продолжаются переговоры по освобождению азербайджанских судов, задержанных в Эритрее

Джейхун Байрамов: Продолжаются переговоры по освобождению азербайджанских судов, задержанных в Эритрее 12:46
Внешняя политика
20 января 2025 г. 12:57
Джейхун Байрамов: Продолжаются переговоры по освобождению азербайджанских судов, задержанных в Эритрее

Продолжаются переговоры по вопросу освобождения азербайджанских судов, задержанных в Эритрее.

Об этом отвечая на вопрос Report сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов журналистам в понедельник.

По его словам, в переговорах наблюдается прогресс.

При этом он указал, что переговоры ведутся с противоположной стороной через посольства в Анкаре и Москве.

Напомним, инцидент произошел 7 ноября прошлого года. Суда "CMS Pəhləvan", "CMS İgid" и "CMS-3" - под азербайджанским флагом и эксплуатируемые филиалом компании Caspian Marine Services B.V. в Азербайджане, на пути из Суэцкого канала в Абу-Даби были вынуждены войти в территориальные воды Эритреи из-за ухудшения погодных условий.

Азербайджанские суда попытались заранее связаться с портовыми управлениями Эритреи, однако сделать это не удалось. Суда вошли в территориальные воды Эритреи и уполномоченные ведомства этой страны посчитали вход несанкционированным, на основании чего задержали корабли.

В составе экипажей задержанных судов 18 граждан Азербайджана.

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Версия на английском языке Minister Bayramov says Azerbaijan continues negotiations with Eritrea regarding detained ships
Версия на азербайджанском языке Nazir: Saxlanılan gəmilərimizlə bağlı danışıqlar davam edir, müsbət irəliləyişlər var

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