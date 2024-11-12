Джейхун Байрамов призвал международных партнеров к усилению сотрудничества для обеспечения экологического баланса ради будущих поколений

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие и выступил на высокоуровневом мероприятии, посвященном теме "Ледники-2025: принятие глобальных мер для защиты ледников", организованном в рамках Саммита мировых лидеров по

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие и выступил на высокоуровневом мероприятии, посвященном теме "Ледники-2025: принятие глобальных мер для защиты ледников", организованном в рамках Саммита мировых лидеров по вопросам климатических действий 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, на мероприятии присутствовали также президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф и другие высокопоставленные лица.

В своем выступлении Джейхун Байрамов поблагодарил таджикскую сторону за организацию столь важного мероприятия, посвященного ледникам, которые, несмотря на свою значимость как основная часть экосистемы, часто остаются вне внимания.

Отмечалось, что таяние ледников во многих регионах мира приводит к опасным стихийным бедствиям, таким как наводнения и оползни.

Было подчеркнуто, что из-за изменения климата ледники, включая ледники в Азербайджане, особенно в горах Большого Кавказа и бассейне реки Гусарчай, за 7 лет сократились более чем на 18 %, что привело к неравномерному распределению речных ресурсов и общему сокращению запасов пресной воды.

Несмотря на то, что проблема таяния ледников представляет собой серьезную угрозу, скоординированные шаги, предпринимаемые в этом направлении, ограничены, и в этой связи выражается надежда, что объявленный в следующем году "Международный год защиты ледников" окажется плодотворным.

Джейхун Байрамов призвал всех международных партнеров усилить сотрудничество в этой сфере для обеспечения экологического баланса в интересах будущих поколений.