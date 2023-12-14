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Джейхун Байрамов: Присутствие Турции за столом переговоров полезно и для самой Армении

Джейхун Байрамов: Присутствие Турции за столом переговоров полезно и для самой Армении Азербайджан всегда заявлял о своем намерении предпринять шаги для нормализации отношений. Мы неоднократно предлагали Армении провести переговоры на двусторонней основе.
Внешняя политика
14 декабря 2023 г. 15:47
Джейхун Байрамов: Присутствие Турции за столом переговоров полезно и для самой Армении

Азербайджан всегда заявлял о своем намерении предпринять шаги для нормализации отношений. Мы неоднократно предлагали Армении провести переговоры на двусторонней основе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.

По его словам, Турция является одной из важнейших стран региона: "Турция также является соседом Армении. Присутствие Турции за столом переговоров полезно и для самой Армении".

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Türkiye's presence at negotiating table is also beneficial for Armenia
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Türkiyənin danışıqlar masasında olması Ermənistanın özü üçün də faydalıdır”

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