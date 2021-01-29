Джейхун Байрамов принял верительные грамоты новоназначенного посла Беларуси

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова.

Как сообщает Report, министр поздравил А.Равкова в связи с назначением на должность посла в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Дж.Байрамов отметил, что дружеские отношения между лидерами двух стран вносят значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Министр сказал, что позиция обеих стран основана на принципах международного права, в частности суверенитета, уважения территориальной целостности в рамках международно признанных границ и невмешательства во внутренние дела.

А.Равков передал Дж.Байрамову приветствие министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Он отметил, что приложит все усилия для дальнейшего расширения двусторонних связей.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.