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Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства

Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие во встрече глав МИД ЕС.
Внешняя политика
15 ноября 2021 г. 22:29
Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие во встрече глав МИД ЕС.

Как передает Report со ссылкой на МИД, выступая на ней, глава ведомства рассказал о новых реалиях в регионе после конфликта, включая обеспечение территориальной целостности Азербайджана и восстановление основных прав более миллиона азербайджанцев. Он подчеркнул, что устойчивый мир, развитие и прогресс составляют основу видения будущего Азербайджана, и в этом отношении важно полное выполнение трехсторонних заявлений.

Также было отмечено, что открытие всех коммуникаций в регионе существенно повлияет на рост торговли и транспорта как через Армению, так и через Азербайджан. Являясь важной частью транспортного коридора Восток-Запад, Зангезурский коридор будет способствовать усилиям ЕС по обеспечению надежных и безопасных логистических коридоров внутри и за пределами Восточного партнерства.

Рассказывая о восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях, Джейхун Байрамов сказал, что в результате вынужденные переселенцы, права которых нарушались на протяжении многих лет, благополучно и достойно вернутся домой.

После встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства министр Джейхун Байрамов встретился с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и ЕС, ключевых приоритетах, а также о подготовке к предстоящему саммиту Восточного партнерства.

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Версия на азербайджанском языке Фото Ceyhun Baramov Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak edib

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