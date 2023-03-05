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Джейхун Байрамов принимает участие в открытии Конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре

Джейхун Байрамов принимает участие в открытии Конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в церемонии открытия Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5), где Азербайджан представлен ​​как партнер-донор.
Внешняя политика
5 марта 2023 г. 16:30
Джейхун Байрамов принимает участие в открытии Конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в церемонии открытия Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5), где Азербайджан представлен ​​как партнер-донор.

Об этом Report сообщили в азербайджанском МИД.

"Пятая конференция ООН по наименее развитым странам (НРС5), где наша страна представлена ​​как партнер-донор, является возможностью ускорить устойчивое развитие там, где больше всего нужна международная помощь", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Катар.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov joins opening of UN Conference on Least Developed Countries
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT-nin ən az inkişaf etmiş ölkələr üzrə Konfransının açılışına qatılıb

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