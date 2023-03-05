Джейхун Байрамов принимает участие в открытии Конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в церемонии открытия Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5), где Азербайджан представлен ​​как партнер-донор.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в церемонии открытия Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5), где Азербайджан представлен ​​как партнер-донор.

Об этом Report сообщили в азербайджанском МИД.

"Пятая конференция ООН по наименее развитым странам (НРС5), где наша страна представлена ​​как партнер-донор, является возможностью ускорить устойчивое развитие там, где больше всего нужна международная помощь", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Катар.