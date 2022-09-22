Джейхун Байрамов принял участие в неформальной встрече глав МИД стран-участниц СВМДА

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.



На встрече, прошедшей под председательством Казахстана, выступил министр Джейхун Байрамов.



В ходе выступления было обращено внимание на необходимость более строгого соблюдения норм и принципов международного права, прежде всего суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, в целях обеспечения стабильности, региональной и международной безопасности.



Было особо подчеркнуто, что открытие Зангезурского коридора в кратчайшие сроки, согласно положению Трехстороннего заявления после 44-дневной Отечественной войны, имеет важное значение с точки зрения содействия миру и стабильности в регионе, а также развития локальной, межрегиональной и трансрегиональной торговли.