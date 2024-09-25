Джейхун Байрамов принял участие в неформальной встрече глав МИД стран ОТГ в Нью-Йорке

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Нью-Йорке в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Нью-Йорке в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию министерства иностранных дел Турции в соцсети "Х".

Согласно информации, во встрече принимают участие также главы МИД Турции Хакан Фидан, Узбекистана - Бахтиёр Саидов, Казахстана - Мурат Нуртлеу, Кыргызстана - Жээнбек Кулубаев, и генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.