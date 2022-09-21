Джейхун Байрамов принял участие в министерской встрече Контактной группы ОИС по Джамму и Кашмиру

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке принял участие в министерском заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашми

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке принял участие в министерском заседании Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Выступая на мероприятии, Дж.Байрамов заявил, что Азербайджан поддерживает мирное урегулирование проблемы Джамму и Кашмира в соответствии с нормами и принципами международного права и соответствующими резолюциями Совбеза ООН.

До сведения участников заседания было доведено, что Контактная группа ОИС по Джамму и Кашмиру является плодотворным механизмом для рассмотрения состояния выполнения государствами-членами Организации своих обязательств, вытекающих из соответствующих решений ОИС. В ходе выступления было подчеркнуто, что мирное решение вопросов, связанных с Джамму и Кашмиром, важно для обеспечения мира и безопасности в Южной Азии.