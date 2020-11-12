Джейхун Байрамов принял участие в министерской встрече G-77

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 44-й ежегодной встрече министров стран G-77 (Группа 77 и Китай) в формате видеоконференции.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 44-й ежегодной встрече министров стран G-77 (Группа 77 и Китай) в формате видеоконференции.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, выступая на встрече министров впервые после полноправного членства Азербайджана в Группе в сентябре прошлого года, министр подчеркнул приверженность страны вкладу Группы 77 в устойчивое развитие путем содействия экономическому сотрудничеству.

Как нынешний председатель Движения неприсоединения (ДН), Азербайджан будет работать над активизацией работы Совместного координационного комитета для улучшения взаимодействия между Движением неприсоединения и G-77, двумя крупнейшими группами государств в ООН.

Говоря о серьезном воздействии пандемии COVID-19 на здоровье, экономическую и социальную системы мира, министр Джейхун Байрамов рассказал о международной гуманитарной поддержке и поддержке развития Азербайджана в борьбе с этим глобальным кризисом.

Также было подчеркнуто, что предложение о созыве внеочередной сессии Генассамблеи ООН по COVID-19 по инициативе Президента Азербайджанской Республики было поддержано большинством государств-членов ООН.

Министр поблагодарил страны G-77 за поддержку принятой на прошлой неделе Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о проведении 3-4 декабря этого года специальной сессии на уровне глав государств и правительств.