Глава МИД принял участие в круглом столе "Региональная безопасность и сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии"

В рамках рабочей поездки в Швейцарию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе на тему "Региональная безопасность и сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии", организованном совместно с Институтом

В рамках рабочей поездки в Швейцарию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе на тему "Региональная безопасность и сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии", организованном совместно с Институтом глобальных исследований Женевского университета.

Как сообщает Report, в ходе обсуждений министр Джейхун Байрамов рассказал о внешнеполитических приоритетах нашей страны, перспективах отношений с соседними странами, актуальных вопросах региональной безопасности, вызовах и возможностях.