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Глава МИД принял участие в круглом столе "Региональная безопасность и сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии"

Глава МИД принял участие в круглом столе "Региональная безопасность и сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии" В рамках рабочей поездки в Швейцарию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе на тему "Региональная безопасность и сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии", организованном совместно с Институтом
Внешняя политика
13 сентября 2023 г. 18:04
Глава МИД принял участие в круглом столе Региональная безопасность и сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии

В рамках рабочей поездки в Швейцарию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе на тему "Региональная безопасность и сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии", организованном совместно с Институтом глобальных исследований Женевского университета.

Как сообщает Report, в ходе обсуждений министр Джейхун Байрамов рассказал о внешнеполитических приоритетах нашей страны, перспективах отношений с соседними странами, актуальных вопросах региональной безопасности, вызовах и возможностях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: "Paşinyanın ziddiyyətli açıqlamaları sülh prosesinin gələcəyini sual altında qoyur"

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