Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в Aspen Institute Italia

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Италию принял участие в круглом столе, проведенном в Aspen Institute Italia.

Как сообщает Report, об этом глава МИД написал в соцсети X.

Он поблагодарил председателя Aspen Institute Italia и главу Комитета по иностранным делам и делам Европейского союза (ЕС) Палаты депутатов Италии Джулио Тремонти за теплый прием:

"Также благодарен членам института и влиятельным лицам Италии за полезные обсуждения и заданные вопросы. Наши обсуждения за круглым столом охватили стратегическое партнерство между Азербайджаном и Италией, региональную и глобальную безопасность, энергетическое сотрудничество. Выражаю благодарность за конструктивный диалог и надеюсь на продолжение нашего сотрудничества с политическим и академическим сообществом Италии".