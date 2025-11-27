Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в Aspen Institute Italia

    Внешняя политика
    • 27 ноября, 2025
    • 18:07
    Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в Aspen Institute Italia

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Италию принял участие в круглом столе, проведенном в Aspen Institute Italia.

    Как сообщает Report, об этом глава МИД написал в соцсети X.

    Он поблагодарил председателя Aspen Institute Italia и главу Комитета по иностранным делам и делам Европейского союза (ЕС) Палаты депутатов Италии Джулио Тремонти за теплый прием:

    "Также благодарен членам института и влиятельным лицам Италии за полезные обсуждения и заданные вопросы. Наши обсуждения за круглым столом охватили стратегическое партнерство между Азербайджаном и Италией, региональную и глобальную безопасность, энергетическое сотрудничество. Выражаю благодарность за конструктивный диалог и надеюсь на продолжение нашего сотрудничества с политическим и академическим сообществом Италии".

    Ceyhun Bayramov "Aspen Institute Italia"da keçirilən dəyirmi masa müzakirəsində iştirak edib

